iPhone 14 Pro Max in offerta al MINIMO STORICO su Amazon ADESSO (-192€)

iPhone 14 Pro Max è in sconto al prezzo minimo storico con quest’offerta Amazon. Si tratta di una promo lampo, destinata inevitabilmente ad esaurirsi rapidamente, da cogliere al volo per portarsi a casa il top di gamma di Apple con condizioni davvero vantaggiose. Attualmente è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 1.297 euro invece che 1.489 euro con uno sconto di 192 euro rispetto al prezzo di listino della variante da 128 GB. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 259 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione è accessibile, fino ad esaurimento scorte, al link qui di sotto ed è valida solo per alcune colorazioni.

iPhone 14 Pro Max: ora in offerta al minimo storico, è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro Max non ha bisogno di introduzioni. Il top di gamma di casa Apple è tra gli smartphone più completi sul mercato, con il suo ottimo SoC Apple A16 Bionic, il bellissimo display OLED da 6,7 pollici, con la nuova Dynamic Island, e la tripla fotocamera posteriore che garantisce prestazioni al top. Di primissimo livello è anche l’autonomia, caratteristica che vede lo smartphone di Apple sempre tra i primi posti del mercato. C’è poi iOS, sempre più completo e ottimizzato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.297 euro invece che 1.489 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili da 259 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. L’offerta lampo dedicata allo smartphone di Apple è accessibile dal link qui di sotto:

