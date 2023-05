iPhone 14 Pro Max in offerta a QUESTO PREZZO è un VERO AFFARE (-400€, anche a rate)

È arrivato il momento di acquistare iPhone 14 Pro Max. Il top di gamma di Apple, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay che, per un tempo limitato, consente di completare l’acquisto al prezzo scontato di 1.089 euro invece di 1.489 euro con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

L’offerta garantisce ben 400 euro di sconto sull’acquisto ed è valida per le colorazioni Viola Scuro e Nero Siderale (vi basta cliccare sul nome della colorazione per completare l’acquisto). Le unità disponibili sono poche e, considerando la grande convenienza della promozione, termineranno a breve.

iPhone 14 Pro Max 128 GB è un best buy con questa nuova offerta

Il nuovo calo di prezzo registrato in queste ore rende iPhone 14 Pro Max un acquisto davvero consigliato. Lo smartphone, dotato di un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED e del potente SoC Apple A16 Bionic, rappresenta il punto di riferimento della gamma Apple.

Sia lato prestazioni che per quanto riguarda le funzionalità disponibili, infatti, iPhone 14 Pro Max non ha rivali sul mercato, garantendo un’esperienza d’uso davvero completa. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare appieno anche il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

