iPhone 14 Pro Max: il top di gamma che devi comprare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple veramente sensazionale che, ancora adesso, si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio: iPhone 14 Pro Max da 128 GB e in colorazione “gold” costa solo 1199,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Il dispositivo è un vero best buy assoluto anche perché dispone di features incredibili, ha uno schermo generoso da 6,7″ OLED Super Retina con ProMotion al seguito e un chipset Apple Bionic A16 con modem 5G incluso. Molte delle sue specifiche tecniche sono state riprese da iPhone 15 Plus, ma rispetto al modello next-gen, ha in più una terza tele con zoom ottico 3X e il display con il refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

iPhone 14 Pro Max: ecco perché devi comprarlo

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. In primo luogo citiamo la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa potrete godere della possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento e, infine, si potrà anche dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione, dunque.

Questo smartphone di Apple è un vero prodotto di punta, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design di nuova generazione, con schermo OLED ProMotion da 6,7″ e cornici contenute. Non manca neppure la Dynamic Island per la gestione dell’interfaccia e delle applicazioni. Il processore è il potentissimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che assicura prestazioni ineccepibili in ogni contesto e c’è una batteria che dura tantissimo con una singola carica. A 1199,00€ è un vero best buy.

