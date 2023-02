iPhone 14 Pro Max: il RE del mercato oggi è in sconto (-4%)

iPhone 14 Pro Max è uno degli smartphone più ambiti e richiesti di sempre; è stato introvabile per diverse settimane a causa dei vari lockdown governativi cinesi che hanno rallentato la produzione nelle catene di approvvigionamento, ma adesso tutto sembra essere ritornato alla normalità.

Ci troviamo di fronte a un’ammiraglia davvero potente ed esclusiva e pensa che è perfino in sconto su Amazon; puoi potare a casa questo smartphone all’incredibile prezzo di soli 1547,00€ al posto di 1619,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del prodotto. E risparmiare il 4% sul valore di listino non è affatto male per un telefono uscito da pochissimi mesi sul mercato.

iPhone 14 Pro Max: perché acquistarlo da Amazon?

Inutile negarlo: se cerchi il top del top in ambito Apple, non ci sono soluzioni alternative. iPhone 14 Pro Max è il miglio prodotto che si possa comprare dal listino della mela. Ha un pannello generoso da 6,7 pollici, risoluto, dotato di tutte le specifiche tecniche più interessanti, con ProMotion fino a 120 Hz e molto altro ancora. Le sue fotocamere garantiscono performance inimmaginabili fino a pochi mesi fa: ci sono tre sensori che girano video in 4K HDR, in slow-motion, in Cinema mode, super stabilizzati (grazie alla modalità Azione) e perfino in ProRES, lo standard cinematografico dedicato ai professionisti.

Ha una batteria che assicura un giorno e mezzo (anche due) con un utilizzo intenso e la ricarica è veloce e può avvenire via cavo, mediante MagSafe o con la tecnologia wireless.

Grazie ad Amazon avrai le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate (anche a tasso zero) con Cofidis e, infine, c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Mica male, vero? A 1547,00€ è da comprare subito prima che terminino le scorte disponibili.

