iPhone 14 Pro Max: il re del mercato è tornato in sconto su Amazon

iPhone 14 Pro Max è lo smartphone premium più incredibile che vi sia sul mercato; se cerchi il top del top in ambito Apple, questa è la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso tuo. Certo, ha dimensioni generose, ma d’altro canto, presenta un design all’ultimo grido, un pannello Super Retina XDR da 6,7 pollici OLED con ProMotion fino a 120 Hz. È uno dei display più luminosi di sempre, con luminosità di picco pari a 2000 nit. Insomma, comprare un prodotto come questo equivale a fare un ottimo investimento nel tempo, visto che ti durerà tantissimi anni. Verrà aggiornato a lungo; oggi lo porti a casa con soli 1429,00€ al posto di 1489,00€.

iPhone 14 Pro Max: compratelo adesso se volete il top

Questo dispositivo è un vero e proprio Best Buy per chi cerca il massimo dal proprio telefono. Pensa che se lo compri da Amazon avrai tantissimi vantaggi esclusivi. Oltre allo sconto del 4%, ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere e gratuita, la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto e potrete perfino dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con il servizio di Cofidis a tasso zero.

iPhone 14 Pro Max gode di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G al seguito che consente di eseguire qualsiasi operazione senza lag e senza ritardi di varia natura. L’apertura delle app sarà immediata e le performance, sia sul lato gaming che nell’utilizzo social, saranno incredibili.

Si tratta di un cameraphone di alto profilo, dotato delle migliori camere che vi siano sul mercato. Esteticamente è meraviglioso e presenta il supporto alla ricarica rapida via cavo, alla wireless charging e alla tecnologia MagSafe. Non di meno, l’autonomia è spaventosa: un giorno di utilizzo con una singola carica. Fai presto prima che terminino le scorte su Amazon.

