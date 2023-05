iPhone 14 Pro Max: il re dei cameraphone, oggi in SUPER SCONTO su Amazon

Se state cercando uno smartphone premium per fare fotografie da condividere sui social, per il vostro lavoro da content creator, per svago o per le vacanze, abbiamo la soluzione perfetta per voi. A nostro avviso, iPhone 14 Pro Max è lo smartphone che farà al caso vostro. Questo è un gioiello veramente eccezionale, dotato di caratteristiche tecniche uniche nel suo genere, con una batteria che dura anche due giorni con una singola carica, con un design frizzante, elegante, esclusivo e un comparto fotografico composto da sensori all’avanguardia che girano video in ProRES o scattano foto in ProRAW. Insomma, questo è un dispositivo per molti, ma non per tutti; è un gadget di punta estremamente versatile, con una camera principale da 48 megapixel e un software ricco di opzioni interessanti. Girovagando su Amazon abbiamo riscontrato che il suddetto gadget è in super sconto al prezzo speciale di 1299,00€ al posto di 1479,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14 Pro Max su Amazon a 1299€

Acquistandolo da Amazon avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Potrete anche usare l’app di Klarna per dividere il costo del prodotto in tre soluzioni mensili. Altresì sappiate che godrete della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro Max è uno smartphone sensazionale, con uno schermo da 6,7 pollici con Dynamic Island, supporto al ProMotion e con luminosità di picco di 2000 nit. Ottimo il processore interno e c’è anche il modem 5G incluso nel chip. A 1299,00€ è il miglior cameraphone Apple che si possa comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.