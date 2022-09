iPhone 14 Pro Max ha il miglior display del mercato secondo DisplayMate

In queste ore il nuovo iPhone 14 Pro Max è stato proclamato come “il device con il miglior schermo per smartphone” e ha detroneggiato il precedente modello, l’iPhone 13 Pro Max.

Stando a quanto afferma il rapporto di Display Technology Shoot-Out di DisplayMate, scopriamo che il pannello del melafonino più esclusivo del momento ha ricevuto il punteggio A+ all’interno del “DisplayMate Best Smartphone Display Award“.

iPhone 14 Pro: uno schermo magnifico

Anche se i due schermi possono avere la medesima risoluzione (iPhone 13 Pro Max e 14 Pro Max), in realtà, l’azienda di Cupertino ha apportato tantissimi miglioramenti sul nuovo. In primo luogo, l’LTPO ora spazia da 1 Hz a 120 Hz e questo permette di avere perfino l’Always On Display. Non manca la Dynamic Island che sostituisce in tutto e per tutto il notch e lo rende più interattivo.

La luminosità di picco massima sale a 2300 nits; parliamo di un valore doppio rispetto a quello del 13 Pro max, ma in definitiva ci troviamo con una funzionalità davvero esclusiva. In HDR ottiene un punteggio di 1590 nits.

Ecco le menzioni speciali:

Precisione nel bianco;

Precisione del colore;

Accuratezza del contrasto e della scala di intensità;

Luminanza di picco con APL;

Massima luminosità a schermo intero OLED;

Display di picco;

Rapporto di contrasto eccellente;

Riflettanza bassa;

Massimo contrasto alla luce dell’ambiente;

E non solo.

Riportiamo le parole di DisplayMate in merito:

Sulla base dei nostri approfonditi test di laboratorio e misurazioni, l’iPhone 14 Pro Max ha un display per smartphone di livello mondiale eccellente molto impressionante con precisione di calibrazione perfetta vicino al libro di testo e prestazioni che sono visivamente indistinguibili dalla perfezione. Basato sui nostri test e misurazioni di laboratorio obiettivi l’iPhone 14 Pro Max riceve un DisplayMate Best Smartphone Display Award ottenendo il più alto grado di prestazioni del display di DisplayMate di A+ e impostando o abbinando 15 record di prestazioni del display per smartphone, di cui 7 visivamente indistinguibili da Perfect elencati sopra.

Se state cercando un device top ma non volete spendere la cifra richiesta da Apple per il Pro Max, sappiate che c’è il Plus a soli 1179,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 14 Pro Max : tutti i prezzi

18,39€ è la miglior offerta in assoluto oggi a disposizione per Apple iPhone 14 Pro Max: l'acquisto può essere effettuato presso Amazon.

Di seguito tutte le offerte attualmente accessibili