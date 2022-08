iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy Z Fold4: cosa avranno in comune?

Secondo quanto si apprende, sembra che iPhone 14 Pro Max e Galaxy Z Fold 4 avranno un elemento in comune: di fatto, pare che lo schermo dei due flagship sarà realizzato con gli stessi materiali.

Andiamo con ordine: sappiamo che Apple lancerà i nuovi smartphone di punta (iPhone 14) a settembre. Come da tradizione, vedremo ben tre modelli al lancio (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max). Ricordiamo che le varianti basiche non presenteranno il display LTPO ProMotion. Oggi, grazie ad un nuovo report del sito The Elec, scopriamo quale sarà la tecnologia che vedremo sui vari modelli di melafonini.

iPhone 14 e Samsung Galaxy Z Fold4: stesso schermo?

Si dice che i modelli entry level della serie di melafonini di Apple per il 2022 presenteranno dei backplane LTPS e saranno realizzati con “un set di materiali M11“. Di cosa parliamo? Semplice: un kit di materiali pensati solo per la produzione degli schermi di S22+ e S22 Ultra.

Al contrario, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max vanteranno un LTPO ProMotion. Il nuovo schermo sarà realizzato con materiali M12 di Samsung; lo vedremo per la prima volta nei futuri Galaxy Z Fold4 e Z Flip4. Ecco svelato l’elemento in comune fra i device.

Quindi, tutti gli iPhone avranno schermi forniti da Samsung. La compagnia sudcoreana pare che si sia assicurata un ordine con l’OEM di Cupertino per un totale di 80 milioni di unità. Anche LG realizzerà i display per la compagnia di Tim Cook.

I nuovi dispositivi di casa Apple si preannunciano come dei veri “gioiellini”; saranno in grado di conquistare grosse fette di mercato? Secondo gli analisti sembra proprio di sì. Troveremo una main camera (sui modelli Pro) da 48 Mpx e un pannello con foro e pillola al posto del notch.

