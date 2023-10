iPhone 14 Pro Max è il BEST BUY di oggi con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Acquistare un nuovo iPhone diventa oggi più semplice: iPhone 14 Pro Max, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro grazie a questa nuova offerta eBay diventando, di fatto, il best buy della gamma Apple. Chi è alla ricerca di un modello “Pro”, infatti, può ora accedere all’ottimo iPhone 14 Pro Max, decisamente più conveniente del nuovo 15 Pro Max. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max è in offerta: ora è un best buy

Con iPhone 14 Pro Max si va sul sicuro: lo smartphone ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti per i prossimi anni. Tra le specifiche c’è un display OLED da 6,7 pollici e il potente SoC Apple A16 Bionic. Si tratta di una combinazione vincente.

Da notare anche un comparto tecnico di primo livello, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lato software, invece, c’è spazio per iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. L’ottimo iPhone 14 Pro Max è oggi un vero best buy, risultando molto più conveniente del nuovo iPhone 15 Pro Max.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro Max 128 GB al prezzo scontato di 1.099 euro. Si tratta di un’occasione ottima per un acquisto davvero conveniente. Lo smartphone, inoltre, può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate senza interessi, grazie a PayPal. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

