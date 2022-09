iPhone 14 Pro Max è già in SCONTO su Amazon: approfittane ora

Il nuovissimo, e già super ricercato, iPhone 14 Pro Max è già incredibilmente in sconto su Amazon. Una riduzione di prezzo relativamente piccola, che prende valore considerando quanto nuovi siano i melafonini.

In promozione c’è l’edizione grigio siderale, da 512GB: competa l’ordine al volo per averla a 1836€ circa invece di 1879€. Non solo lo sconto durerà pochissimo, le scorte faranno altrettanto. Infatti, è già abbastanza complicato trovarlo disponibile, figurarsi in promozione. Le spedizioni, assolutamente gratuite, sono garantite dai servizi Prime.

iPhone 14 Pro Max già in promozione su Amazon

Decisamente, questo device può essere definito lo smartphone del momento. Non solo è complicato trovarlo disponibile per l’ordine, pensare a una riduzione di prezzo – anche minima – sembra utopia. Per questo motivo, quando l’ho notata su Amazon, non ho potuto fare a meno di segnalartela.

Un dispositivo di altissimo livello, il primo da avere (insieme al modello standard) l’ormai celebre “Dynamic Island“, che sostituisce il notch e lo rende una parte utile dello schermo e non più solo un posto per ospitare la selfie camera.

iPhone 14 Pro Max, super ricercato, con un piccolo sconto è senz’altro ancora più interessante. Non perdere l’occasione di farlo tuo adesso da Amazon, in edizione Nero Siderale da 512GB. Completa l’ordine al volo, se ancora disponibile. Le spedizioni, gratuite, sono garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.