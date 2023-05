iPhone 14 Pro Max: è DA PRENDERE SUBITO con quest'offerta (-460€, anche a rate))

iPhone 14 Pro Max registra un ulteriore taglio di prezzo: con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare il top di gamma di Apple al prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.489 euro per la versione da 128 GB. Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere al carrello il coupon MAGGIO23EDAYS. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta riguarda la versione nera e quella viola dello smartphone (vi basta cliccare sul colore per accedere subito all’offerta).

iPhone 14 Pro Max: è da prendere subito con questa nuova offerta

In questo momento, acquistare un nuovo iPhone 14 Pro Max conviene ancora di più. Il top di gamma di Apple, che unisce il display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island al potente SoC Apple A16 Bionic, mette a disposizione degli utenti una scheda tecnica completissima e senza punti deboli.

C’è anche il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Con il nuovo calo di prezzo, lo smartphone si propone con un rapporto qualità/prezzo davvero unico, risultando l’iPhone da comprare oggi.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento (utilizzando il codice coupon MAGGIO23EDAYS) è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.489 euro. L’offerta è valida per le versioni con scocca nera e viola. Pagando con PayPal, inoltre, si potrà completare l’acquistare in 3 rate senza interessi.

La promozione è destinata ad esaurirsi rapidamente. Grazie a quest’offerta è possibile acquistare lo smartphone di Apple con uno sconto di 460 euro. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.