iPhone 14 Pro Max conviene sempre di più: a QUESTO PREZZO è un BEST BUY

L’arrivo dei nuovi iPhone 15 non ha fatto altro che rendere ancora più conveniente l’ottimo iPhone 14 Pro Max. Lo smartphone, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro, con un ulteriore ribasso sul prezzo di vendita, grazie a questa nuova offerta eBay. La promozione consente anche l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto durerà solo per un breve periodo.

iPhone 14 Pro Max è da prendere subito con quest’offerta

Scegliere iPhone 14 Pro Max oggi conviene ancora di più. Lo smartphone è dotato di un comparto tecnico completissimo con il processore Apple A16 Bionic affiancato da un display OLED da 6,7 pollici, con la Dynamic Island.

Da notare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. iPhone 14 Pro Max non ha punti deboli e si conferma lo smartphone giusto da comprare per prestazioni al top, senza compromessi.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.099 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno dei migliori smartphone sul mercato, riducendo ulteriormente la spesa rispetto al suo prezzo standard e risparmiando quasi 400 euro rispetto al nuovo iPhone 15 Pro Max che offre pochi contenuti in più rispetto al già completissimo iPhone 14 Pro Max. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto.

