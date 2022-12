iPhone 14 Pro Max con display curvo: ESISTE e ne vorrete tutti uno

Un ingegnere ha appena realizzato un iPhone dallo schermo curvo; è riuscito laddove Apple ha fallito, andando a creare un prodotto davvero unico nel suo genere. Il dispositivo in questione è un iPhone 14 Pro Max di ultima generazione.

Facciamo un po’ di storia e contestualizziamo il tutto: l’evoluzione nel mondo della telefonia sta andando avanti rapidamente. Le prestazioni delle fotocamere migliorano, i chipset diventano sempre più performanti e il design… bho qui c’è da fare un attimo di chiarezza. Apple è stata ampiamente criticata per aver usato il medesimo design con tutti gli ultimi telefoni (ma anche tablet, smartwatch e cuffiette). Ora un utente del web, un ingegnere con molto tempo libero a disposizione, ha creato il concept di un iPhone 14 Pro Max con display curvo. Il risultato? Semplicemente meraviglioso.

Un ingegnere ha realizzato un iPhone 14 Pro Max con display curvo

L’ingegnere che su Twitter si fa chiamare “fix Apple” ha creato un iPhone 14 Pro Max con schermi curvi. Ha dichiarato di aver ottenuto tale risultato modificando il frame centrale del dispositivo. Il tutto sembra essere stato fatto in maniera impeccabile e pare che sia anche riuscito a far funzionare correttamente la Dynamic Island. Non sappiamo però se il touch abbia problemi o meno. Il video dura un minuto e quindici secondi e non ci è dato saperne di più.

We change iphone 14 pro max curved display pic.twitter.com/wbfFn6pZic — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) November 29, 2022

Inoltre, si sa: Apple non vuole che i suoi dispositivi vengano manomessi da terzi e spesso blocca funzioni essenziali in caso di compromissione da parte di terzi con componenti non originali. Infine, l’OEM di Cupertino ha scelto di adottare un design flat per i suoi smartphone, quindi questo non sarebbe minimamente accettabile per la compagnia. Non abbiamo neanche modo di replicare il tutto perché il ragazzo su Twitter non ha fornito spiegazioni sul processo costruttivo.

