iPhone 14 Pro Max: aumentano i costi di produzione

In queste ore apprendiamo che i costi di produzione per l’iPhone 14 Pro Max sono aumentati a dismisura ultimamente, consentendo così all’azienda di Cupertino di ottenere un profitto lordo.

Ad analizzare il costo necessario alla costruzione di un iPhone 14 Pro Max ci ha pensato la nota società di ricerca Counterpoint Research; i risultati sono strabilianti. Per il melafonino di grandi dimensioni il prezzo medio è aumentato del 3,4% rispetto a quello del 13 Pro Max. I motivi che hanno portato all’aumento dei costi sono da ricercarsi nell’introduzione dell’Always On Display e del nuovo obiettivo da 48 Megapixel. Tuttavia, tralasciando i prezzi europei, in America sono rimasti quasi invariati; questo implica che la società sta tagliando l’utile lordo rispetto al passato. Ad ogni modo, l’ultimo flagship dell’azienda lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di 1429,99€ al posto di 1489,00€.

iPhone 14 Pro max: perché sono aumentati i costi?

Non di meno, il prezzo di alcuni componenti chiave su iPhone 14 Pro Max è diminuito e questo ha portato ad un calo complessivo del costo di produzione. Pensiamo al modulo 5G: visto che i fornitori costruiscono sempre più componenti compatibili con il modem di nuova generazione, il costo medio per Apple si riduce, sempre considerato questo valore in uno scenario tipico di domanda e offerta. Si noti poi che il chipset Apple Bionic A16 ora costa all’OEM di Cupertino ben 11$ in più ad unità rispetto al passato.

Se da un lato è emerso questo concetto, dall’altro il futuro ci lascia perplessi. Con l’avvento del primo iPhone Ultra, a quanto saliranno i costi per i componenti e, di conseguenza, quale saranno i prezzi al pubblico? Se questo modello presenterà il telaio in titanio aerospaziale, nuove ottiche con obiettivo periscopico, un modulo Wi-Fi 6E, dei pulsanti a stato solido al posto di quelli tradizionali… quale potrebbe essere il suo valore sul mercato? Supereremo la soglia dei 2000€?

