iPhone 14 Pro Max: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (anche a rate)

iPhone 14 Pro Max continua calare di prezzo: lo smartphone di Apple diventa ancora più economico e ora è acquistabile al prezzo scontato di 1.129 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate tramite PayPal, grazie a questa nuova offerta eBay. La promozione, valida solo per un periodo di tempo limitato, è l’occasione giusta per acquistare il dispositivo che non ha nulla da invidiare al ben più costoso iPhone 15 Pro Max. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 Pro Max in offerta: è da prendere subito

Dal punto di vista tecnico, iPhone 14 Pro Max non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato del display OLED da 6,7 pollici di diagonale con Dynamic Island e del chip Apple A16 Bionic. Da notare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e del sistema operativo iOS.

Scegliere oggi iPhone 14 Pro Max è, sicuramente, una mossa giusta. Lo smartphone è veloce, completo e in grado di garantire prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Il calo di prezzo registrato in queste ore rende il dispositivo un vero e proprio best buy oltre che la soluzione ideale per acquistare un nuovo iPhone.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro Max al prezzo scontato di 1.129 euro. Lo smartphone è disponibile anche all’acquisto con pagamento in 3 rate, scegliendo di pagare con PayPal. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato e solo per la versione Black. Per accedere allo sconto è sufficiente cliccare sul link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.