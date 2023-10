iPhone 14 Pro Max a prezzo scontato su Amazon: è sempre un BEST BUY

iPhone 14 Pro Max continua a essere un acquisto “sicuro” e consigliato. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone, oramai ex top di gamma di Apple, è disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro, con un risparmio 290 euro rispetto al nuovo iPhone 15 Pro Max che, a conti fatti, non aggiunge granché rispetto al modello di generazione precedente. Scegliendo di acquistare iPhone 14 Pro Max su Amazon, inoltre, è possibile puntare sull’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. L’offerta è disponibile tramite il link qui disotto ma solo per alcune colorazioni.

iPhone 14 Pro Max: è ancora lui lo smartphone Apple da prendere

Scegliere iPhone 14 Pro Max vale ancora la pena: lo smartphone è completo, veloce e ha un’autonomia eccellente. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con la Dynamic Island oltre al SoC Apple A16 Bionic, in grado di garantire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo.

Da segnalare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile e in grado di garantire l’accesso a tutti i servizi Apple, senza limitazioni.

