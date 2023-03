iPhone 14 Pro Max a meno di 1300€ su Amazon: l'occasione che stavate aspettando

Se state cercando un buon smartphone di punta di Apple, oggi è il vostro giorno fortunato. Il meraviglioso iPhone 14 Pro Max, il re del mercato che per mesi è stato introvabile in commercio, può essere vostro con soli 1299,00€ grazie agli sconti presenti sul portale di Amazon. Inutile dirvi che la consegna sarà celere e immediata grazie all’ottimo supporto logistico del portale. Visto che il device viene venduto e spedito dal sito di e-commerce arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro pochissimi giorni. Altresì sarà possibile usufruire della possibilità di consegna presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Acquistandolo da Amazon riceverete poi anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Questa si somma alla garanzia di un anno con il costruttore (Apple), valida in tutti gli Apple Store del mondo. Vi ricordiamo che il prezzo del telefono si può dividere in cinque comode rate con il sistema interno al sito o in micropagamenti con Cofidis. Dulcis in fundo, in caso di problematiche, si può richiedere il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 14 Pro Max: il re del mercato è tornato

Questo è il flagship più potente di Apple; ha uno schermo OLED ProMotion da 6,7 pollici con luminosità di picco di 2000 nit, cornici ridotte e Dynamic Island al seguito. Non manca l’ottimo Always On Display interattivo per avere tutte le informazioni con un rapido colpo d’occhio. È altresì potentissimo grazie al chipset Apple Bionic A16 con modem 5G integrato ed è un cameraphone di alto profilo in grado di girare video in 4K HDR Dolby Vision ma anche in ProRES.

A soli 1299,00€ al posto di 1479,00€ è lo smartphone di Apple da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.