iPhone 14 Pro Max 512 GB: sconto dell'8% grazie ai Prime Day di Amazon

Oggi vi parliamo di uno degli smartphone più richiesti del momento: si chiama iPhone 14 Pro Max, è realizzato da Apple e il modello in sconto dispone di ben 512 GB di memoria interna e vanta la colorazione silver (forse, la più esclusiva). Grazie ai Prime Day di Amazon si porterà a casa con uno sconto pari all’8% sul valore di listino. In poche parole, sarà vostro con soli 1601,69€ al posto di 1749,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è notevole e Amazon vi darà anche la possibilità di dilazionate l’importo in comode rate con Cofidis o con cinque rate a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

iPhone 14 Pro Max: impossibile lasciarselo sfuggire

Apple ha sempre dato grande importanza al design dei suoi dispositivi, e iPhone 14 Pro Max non fa eccezione. Vanta un design raffinato con un corpo in vetro e metallo, con finiture di alta qualità che conferiscono al dispositivo un aspetto premium. Lo schermo OLED di ultima generazione da 6,7 pollici ProMotion con luminosità di picco di 2000 nit è uno dei più incredibili pannelli che vi siano in circolazione.

Presenta una main camera da 48 Megapixel ed è coadiuvata da sensori all’avanguardia da 12 Mpx che permettono di girare video, non solo in 4K HDR Dolby Vision, ma anche in ProRES e scattano foto in ProRAW, perfette per l’elaborazione. Inoltre gli scatti sono assurdi anche al buio: nitidi, dettagliati, luminosi.

Sotto la scocca troviamo un potente processore Apple A16 Bionic, che garantisce prestazioni di alto livello in termini di velocità, efficienza energetica e capacità di elaborazione ha una batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo intenso. Si ricarica via Lightning, via wireless o con la MagSafe charging. A soli 1601,69€ questo iPhone 14 Pro Max è l’ammiraglia Apple che dovete comprare oggi su Amazon, ma siate veloci. Le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Il modello che vi proponiamo ha 512 GB di memoria ed è in colorazione silver.

