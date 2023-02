iPhone 14 Pro Max 256GB in super offerta su ePRICE (-14%)

Due cose importanti: sono rimasti ancora pochi pezzi disponibili e il 14% di sconto sul modello Pro Max da 256GB di iPhone è una rarità, a maggior ragione se si parla di un telefono nuovo venduto su un e-commerce affidabile come ePRICE. Se vuoi lasciarti sfuggire l’occasione fai pure, sappi però che altrove pagheresti qualcosa come 150 euro per lo stesso modello e la stessa memoria interna da 256GB.

E grazie alla partnership tra ePRICE e Oney, puoi acquistare il tuo nuovo iPhone anche in tre rate con carta di credito, debito e PostePay: la prima rata è di 474,8 euro, le altre due da 457,3 euro, per un totale di 1389,4 euro. Di fatti, prendendolo a rate pagheresti soli 18 euro in più rispetto al pagamento in un’unica soluzione.

ePRICE esagera: iPhone 14 Pro Max da 256GB a soli 1.371 euro

Per avere un’idea più chiara sull’offerta di ePRICE può essere utile confrontarla con quella attuale di Amazon: la versione da 256GB di iPhone 14 Pro Max su Amazon è in offerta a 1.529 euro, scontata del 6% rispetto al prezzo consigliato di 1.619 euro. Vero, ci sono le 5 rate mensili senza interessi di Amazon, ma se per questo ci sono anche le tre rate di ePRICE con pagamento complessivo di 1.389 euro (devi aggiungere soli 18 euro in più).

Se vogliamo, un altro confronto rende ancora più evidente la convenienza dell’offerta di ePRICE: Amazon non riesce a pareggiare l’offerta neanche con la versione da 128GB, in vendita al prezzo di 1.393 euro (6% di sconto), oltre 20 euro in più rispetto al prezzo richiesto sul noto e-commerce italiano per la versione con memoria interna da 256GB.

Che cosa aspetti? Metti in carrello ora il nuovo iPhone 14 Pro Max da 256GB su ePRICE per approfittare del 14% di sconto. Sono rimasti pochi pezzi, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.