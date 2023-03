iPhone 14 Pro Max (256 GB): sconto immediato dell'11% su Amazon

Se state cercando l’ammiraglia di casa Apple, oggi è il vostro giorno fortunato. Il dispositivo si porta a casa con uno sconto eccezionale, pari all’11% sul prezzo di listino. iPhone 14 Pro Max, il batteryphone con un focus speciale al comparto fotografico next-gen, oggi può essere vostro con 1449,00€ al posto di 1619,00€. Capite bene che il risparmio è incredibile e che ci sono tantissimi vantaggi al seguito. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba, o peggio, potrebbe terminare la promozione.

iPhone 14 Pro Max: il top del momento con tanti vantaggi

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo con il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì, sarà possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio.

Avrete accesso alla possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero). Con Apple avrete diritto ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store del mondo, mentre con Amazon avrete accesso a due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro Max è il top di gamma del momento, con un processore performante, una batteria che assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso, un sistema fotografico all’avanguardia e un pannello OLED ProMotion con luminosità di picco di 2000 nits e, infine, presenta la tecnologia MagSafe per la ricarica o gli accessori compatibili; insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un’eccellenza del panorama smartphone moderno, ma siate veloci se siete interessati. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro a 1449,00€.

