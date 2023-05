iPhone 14 Pro Max (256 GB): lo smartphone che si crede una videocamera al prezzo WOW

Se state cercando uno smartphone di Apple con cui fare video in mobilità, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Nello specifico, noi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 Pro Max con memoria da 256 GB, perché con questo taglio di Storage potrete perfino girare video in ProRES in 4K, mica poco. I professionisti dell’immagine ringrazieranno e in più, dimensioni a parte, ha una batteria veramente esagerata che garantisce due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Nello specifico, la versione in colorazione Deep Purple la portate a casa al prezzo speciale di 1449,00€ grazie ad Amazon, spese di spedizione incluse; mica poco, se ci pensate. Il costo originale sarebbe infatti di 1619,00€, quindi questo vorrà dire che risparmierete l’11% sul valore originale. Insomma, noi vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo, ma siate veloci: potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

iPhone 14 Pro Max: il cameraphone per content creator

Questo smartphone di Apple lo consigliamo soprattutto ai content creator che devono farne un utilizzo professionale; le dimensioni sono molto importanti, d’altronde iPhone 14 Pro Max pesa molto (è ben bilanciato tuttavia), anche perché è costruito con materiali nobili; il frame è in acciaio inossidabile, il retro è in vetro satinato e ci sono tre fotocamere gigantesche che sporgono non poco dalla scocca. La principale è da ben 48 megapixel e consente di girare video in 4K HDR Dolby Visio, in modalità cinematografica, in super slow motion, stabilizzatissimi con la Action mode e non solo. I più esigenti potranno scattare in ProRAW e fare video in ProRES senza il minimo problema.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G incorporato e il display è un bellissimo pannello ProMotion da 6,7″ OLED, super risoluto, Retina e con luminosità di picco di 2000 nit. Insomma, a 1449,00€ al posto di 1619,00€ è un vero best buy, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

