iPhone 14 Pro Max (256 GB): in SUPER sconto e OGGI lo paghi anche a rate

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple e non sapete cosa comprare, e magari volete avere l’ultima ammiraglia rilasciata dall’azienda, abbiamo una bella notizia per voi. Di fatto, il potentissimo e magnifico iPhone 14 Pro Max, il re del momento, oggi è in super sconto al prezzo speciale di 1449,00€ al posto di 1619,00€, spese di spedizione incluse.

iPhione 14 Pro Max su Amazon: Best Buy incredibile

Questo dispositivo è il top del top che vi sia sul mercato; è il più costoso, ma anche il più performante, il più esclusivo, il più bello e il più incredibile dal punto di vista fotografico. Questo gioiello sarà vostro con un costo veramente contenuto ma sappiate che avrete accesso a tanti altri vantaggi esclusivi; come non citare infatti la possibilità di farvelo recapitare direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti in Italia (opzione molto comoda se non siete spesso in casa); potrete dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito, in micropagamenti con Cofidis o, perché no, sfruttando l’app esterna di Klarna, anche in tre rate senza spese aggiuntive. Sappiamo che costa molto, ma i modi per comprarlo a poco ci sono, come avete appena letto.

Infine, segnaliamo i due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, il singolo anno con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo e infine il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPhone 14 Pro Max è un cameraphone assurdo, con sensore principale da 48 Mpx che gira video in ProRES e scatta foto in ProRAW. Questo gioiello è un portento anche dal punto di vista delle performance: batteria che dura tantissimo e processore Apple Bionic A16 di ultima generazione con modem 5G integrato. A 1449,00€ al posto di 1619,00€ con 256 GB di memoria è da comprare subito.

