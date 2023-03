iPhone 14 Pro Max 256 GB: Amazon ha deciso di SVENDERLO (-320€)

Se il buongiorno si vede dal mattino, rischia di essere una grande giornata con le offerte Amazon perché iPhone 14 Pro Max da 256GB è scontato di ben 320 euro.

Ti consigliamo di approfittarne subito perché a questo prezzo rischia di andare a ruba: si tratta dello sconto migliore di sempre su questo modello e considera che puoi pagarlo anche in 12 comode rate mensili con Amazon stessa. Un’occasione da non perdere.

iPhone 14 Pro Max 256GB: il meglio di Apple ad un prezzo super

iPhone 14 Pro Max rappresenta il meglio, anche in termini di grandezza, dell’ultima generazione di smartphone Apple. A cominciare dal suo display Super Retina XDR da 6.7 pollici always-on con tecnologia ProMotion che, unito all’innovativa Dynamic Island, il notch interattivo, restituisce un’esperienza tutta nuova all’utente.

Attenzione anche alla nuova fotocamera principale da 48 megapixel, esclusiva della linea 14 Pro e Pro Max, che con una risoluzione 4 volte più alta rispetto agli iPhone 14 base ti permette di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce.

Il tutto mentre sfrutti una batteria capace di durare tutto il giorno e anche oltre se consideri che ti assicura fino a 29 ore in riproduzione video. Semplicemente spaventoso. In più hai il nuovo A16 Bionic, il chip per smartphone più evoluto di sempre di casa Cupertino.

iPhone 14 Pro Max insomma non è un telefono come tutti gli altri e oggi puoi averlo con uno sconto clamoroso su Amazon. Risparmi 320 euro e, grazie alla consegna rapida, puoi passare un weekend all’insegna della scoperta verso il tuo nuovo meraviglioso melafonino.

