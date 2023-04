iPhone 14 Pro max (128 GB): perché non dargli una possibilità?

Questo articolo nasce dalla riflessione personale più che da una vera e propria offerta, anche perché il dispositivo è in sconto da diversi giorni. Di fatto, dal 1479,00 € lo pagherete solo 1299,00 € su Amazon, con tanto di spese di spedizione comprese nel prezzo. Capite bene che ci serviamo di fronte ad un costo veramente importante per uno dei gadget più esclusivi di sempre, nonché dell’ultimo periodo.

IPhone 14 Pro Max rappresenta l’eccellenza del mondo della telefonia insieme ad altri flagship Android come il Galaxy S 23 ultra di Samsung e pochi altri facenti parte di questo settore.

iPhone 14 Pro Max: a chi si rivolge?

In passato era un grande fan dei cosiddetti “padelloni”, ovvero gli smartphone dai display generosi e dalle dimensioni abbondanti. Ricordo ancora con piacere gli anni passati in compagnia di iPhone 6 Plus, un prodotto dalla batteria semplicemente mostruosa e dalla qualità costruttiva pazzesca. Dopo vari anni di utilizzo purtroppo l’ho cambiato e ho fatto difficoltà a trovare un telefono che mi piacesse tanto quanto quello. Il primo pensiero è stato infatti quello di buttarmi, dopo una breve parentesi con il primo SE, su un altro telefono dalle dimensioni abbondanti. Il risultato? Non soddisfacente.

Negli anni infatti, ho iniziato a ritenere sempre più scomodi questi giganti, più che altro perché odiavo il fatto di dovermeli togliere dalla tasca ogni qualvolta mi volevo sedere su una sedia. Inoltre, in estate danno alquanto fastidio. Ho cominciato quindi a gironzolare e girovagare fra un iPhone e un altro e, pur ritenendo la classica dimensione di 6,1” come quella “perfetta”, in questo periodo ho voluto dare una possibilità all’ultimo pro max da 6,7” per via della sua autonomia spaventosa ma soprattutto, per il comparto fotografico eccellente. Inutile dirvi che mi sono trovato benissimo e tutte le mie paranoie legate alle dimensioni del device sono passate immediatamente in secondo piano.

Per fortuna i modelli disponibili sono davvero tanti quindi si può dire che c’è un iPhone per ogni esigenza; continuo ad amare i mini pur essendo consapevole del fatto che non vi sono piccoli telefoni di Apple dell’autonomia interessante . Ho quindi iniziato a guardare sempre più con attenzione i pro max perché poi, avere un prodotto che ti garantisce anche due giorni di uso intenso una singola carica senza dover portare Power bank… è qualcosa di assolutamente strepitoso e magico per i tempi moderni.

Tutto questo preambolo l’ho fatto per dirvi quindi che iPhone 14 Pro Max non è un device per tutti, sia per il costo elevato che per le dimensioni bibliche, ma credo che dobbiate dargli una possibilità se cercate un iPhone che vi duri nel tempo ma che soprattutto duri nel quotidiano.

Per quanto riguarda le dimensioni non si può fare nulla, non si piega, non si ripiega e non si trasforma ma per quanto concerne il prezzo, sappiate che potete avere tanti vantaggi come ad esempio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, così che l’importo totale del gadget non impatti troppo sul vostro conto corrente. Cosa volere di più quindi? Noi vi consigliamo di dare una possibilità ad iPhone 14 Pro Max se state cercando il top del top di casa Apple.

Unico consiglio: comprate cover sottili perché se no, rischiate di trovarvi un bel mattone in tasca .

