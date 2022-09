iPhone 14 Pro: leak dell'ultimo minuto, eccolo in VIOLA

In queste ore sono trapelati due screenshot provenienti dal prossimo keynote di Apple “Far Out“. Come tutti sappiamo, l’azienda ha già preregistrato lo show di lancio dei nuovi iPhone 14 e oggi terrà un evento misto, compreso sia di live con media e utenti internazionali come spettatori, sia di parti girate e montate in anticipo.

Secondo quanto si osserva, sembra che sarà Tim Cook stesso ad annunciare iPhone 14 Pro, che sarà disponibile presto negli store di tutto il mondo. Guardando l’immagine notiamo due cose: la colorazione viola e il nuovo elemento visivo per il pannello anteriore composto da un foro e un rettangolino che comprenderà Face ID e gli altri sensori.

Come osservato, lo show è stato davvero preregistrato quindi comunque, come detto, ci sarà un mix di elementi dal vivo e non solo. Curioso che non sarà Federighi o chi per lui ad annunciare i telefoni, ma il CEO in persona.

iPhone 14 Pro: in viola e con il “punto esclamativo”

Anteriormente possiamo notare il foro e la pillola. Tutte le indiscrezioni hanno fatto moltissima confusione in merito; in più, avremo un melafonino Pro in viola. Dobbiamo ammettere che sarà un violetto delicato elegante ma non troppo, in grado di passare facilmente ad una tinta blu.

Con il punto indicativo (chiamiamolo così), possiamo denotare la fine degli iPhone Pro con notch. È solo questione di tempo prima di vedere anche la gamma basica con questa nuova cifra stilistica.

Per quanto concerne i prezzi invece, l’analista Ming-Chi Kuo ha detto che tutti i nuovi device della gamma 2022 sarebbero aumentati del 15% rispetto alla vecchia linea che resterà comunque in vendita (a quanto pare) in alcune versioni. Forse, il prezzo di iPhone 14 Pro in Italia potrebbe oltrepassare i 1400 o 1500€.

Se volete fare un buon affare, vi consigliamo iPhone 13 Pro a 1099,00€ con spedizione gratuita. Lo trovate su Amazon in diverse colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.