iPhone 14 Pro: le fotocamere saranno gigantesche

In queste ore sono trapelate alcune immafini che pongono a confronto il modulo fotografico di iPhone 14 Pro mediante una cover in silicone con l’attuale modulo di iPhone 13 Pro. Si noti che i diametri delle fotocamere sembrano essere decisamente più generosi del normale.

Le immagini ci permettono di dare un’occhiata completa anche al design del telefono, o perlomeno in parte. Osserviamo il flash, il sensore LiDAR e la grandezza delle fotocamere del nuovo melafonino premium.

iPhone 14 Pro: fotocamere generose, a quanto pare

La custodia in silicone parla chiaro: le lenti saranno grandi, molto, a quanto pare. La foto è stata condivisa dall’account “yeux1122” che in passato è stato alquanto affidabile in tema di leaks e indiscrezioni sui nuovi prodotti in arrivo. Si può notare che tutti gli elementi saranno più grandi: ottiche, LiDAR, flash e non solo. Questo conferma il fatto che ci dovrebbe essere una camera da 48 Megapixel.

Dalle immagini viste in passato abbiamo appreso che Apple stava pensando ad uno spessore più generoso per le lenti dei nuovi flagship; lo abbiamo visto dai modellini dummy, dai render 3D e non solo. Gli obiettivi dovrebbero essere più sporgenti e le fotocamere potrebbero avere funzionalità davvero speciali. Come detto, la risoluzione della wide dovrebbe salire a 48 Megapixel e dovrebbe essere in grado di registrare video in 8K, oltre che migliorare sensibilmente gli scatti in notturna.

Da un’altra foto (posta accanto alla prima) notiamo che tutti i pulsanti del frame laterale sinistro verranno spostati più in alto rispetto ad iPhone 13 Pro. Dulcis in fundo, questo melafonino top sarà più grande, spesso e pesante di quello dello scorso anno.

A proposito, se cercate iPhone 13 Pro in offerta, oggi ve lo portate a casa da Amazon a soli 1087,00€ nella colorazione Alpine Green. Semplicemente bellissimo, con 128 GB di memoria interna e spese di spedizione incluse nel costo del device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.