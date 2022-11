iPhone 14 Pro: l'Always-On-Display ora funzionerà come su Android

Con l’ultima beta di iOS 16.2, Apple sta apportando grandi cambiamenti alla funzione di Always On Display dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Con iOS 16.2 in pratica, ci saranno grosse novità per la funzione AOD presente sui device top della line-up di punta del 2022 della mela. Dopo i reclami e le critiche di molti utenti infatti, la terza beta del sistema operativo per iPhone includerà un’opzione che permetterà la disabilitazione dello sfondo ma anche delle notifiche su tale schermata. Così facendo si dovrebbe avere maggiore autonomia e un minor dispendio energetico.

iPhone 14 Pro: iOS 16.2 Beta 3 cambierà le carte in tavola

Le prime recensioni di iPhone 14 Pro sono uscite poche settimane dopo il debutto del device in commercio. I recensori hanno sicuramente lodato le nuove funzionalità estetiche e non solo, ma hanno criticato ampiamente l’AOD perché “troppo attivo”. A causa delle sue features, questo elemento consuma molta energetica e la batteria cala a picco. La controparte Android è tecnologicamente più avanzata, infatti ci sono molti OEM che mostrano solo orario e data. Apple ha voluto esagerare per differenziarsi e i clienti ne hanno pagato il prezzo.

Come impostazione predefinita infatti, il display AOD del device mostra lo sfondo oscurato con le notifiche sempre presenti che si possono perfino vedere. Con la terza beta di iOS 16.2 però, queste cose sono destinate a venir modificate.

Dalle impostazioni di sistema ci sarà la spunta “display e luminosità”; qui basterà toccare “Always On Display” per vedere tre opzioni. Si potrà disattivare tutto lasciando attivo solo l’orologio quindi, un background nero e non più lo sfondo con le notifiche. Questo dovrebbe essere simile a quanto abbiamo su Android e la batteria dovrebbe ringraziare.

