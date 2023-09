iPhone 14 Pro: la versione da 256 GB è al MINIMO STORICO su Amazon

È arrivato davvero il momento di acquistare un nuovo iPhone 14 Pro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sulla versione da 256 GB che viene ora proposta al nuovo minimo storico dallo store. Grazie all’offerta in corso, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 1.149 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

iPhone 14 Pro è al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartphone è un vero e proprio riferimento del mercato e Apple non è riuscita a innovarlo quasi per nulla con il lancio del nuovo iPhone 15 Pro, ben più costo a parità di storage. Si tratta, quindi, del prodotto consigliato in questo momento per passare a un nuovo iPhone.

Il dispositivo è dotato del SoC Apple A16 Bionic oltre che di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il slistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

