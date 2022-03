iPhone 14 Pro: la fotocamera sarà ancora più grande, pare

Stando a quanto suggerisce l'analista Ming Chi Kuo, sembra che il modulo fotografico del nuovo iPhone 14 Pro sarà ancora più grande generoso per via dell'inedito sensore da 48 Megapixel che vedremo all'interno.

Torniamo a settembre 2021: i primi rumor ipotizzavano che il modello di punta del 2022 sarebbe stato dotato di un comparto foto completamente differente; qualcuno ha anche ipotizzato che non ci sarebbe stato più il “bumper” delle lenti e che queste sarebbero state a filo con la scocca. Tuttavia, le nuove fughe di notizie hanno contraddetto quest'ultima affermazione e ora Kuo suggerisce addirittura che i nuovi 14 Pro e 14 Pro Max avranno dei moduli ancora più generosi.

iPhone 14 Pro:sarà più spesso del previsto

Con un post su Twitter, l'analista ha offerto una spiegazione a questa sua affermazione: il motivo per cui ha detto ciò è che, dopo aver visto gli schemi progettuali trapelati la scorsa settimana, ritiene che, almeno sul fronte visivo, non ci sarà l'agognato rinnovamento che in molti hanno atteso. Molti utenti e media internazionali prevedevano infatti, un disegno della back cover del tutto simile a quello di S22 Ultra o LG Velvet (2020).

Ad ogni modo, il motivo del cambio di rotta è semplice… e non dovrebbe stupirci: Apple presta molta attenzione alla fotocamera dei suoi dispositivi. Poiché i nuovi modelli dovrebbero godere di un sensore da 48 Megapixel, è lecito ipotizzare un modulo generoso e più spesso del previsto. Ecco le sue parole:

Il motivo principale per l'urto della fotocamera posteriore più grande e prominente del 14 Pro/Pro Max è l'aggiornamento della fotocamera ampia a 48 MP (contro i 12 MP del 13 Pro/Pro Max). La lunghezza della diagonale di 48 MP CIS aumenterà del 25-35% e l'altezza dell'obiettivo 7P di 48 MP aumenterà del 5-10%.

Ammettiamo che i rumor e i leaks usciti mesi fa hanno fatto salire le aspettative per la line-up di quest'anno, ma dobbiamo essere onesti: occorre rimanere con i piedi per terra. Probabilmente, con un pannello nuovo di zecca (foro e pillola al posto del notch), difficilmente noteremo un grande cambiamento sulla parte posteriore. Staremo a vedere.