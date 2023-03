iPhone 14 Pro in offerta al MINIMO STORICO: ora bastano 999€ (anche a rate)

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 Pro: lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro invece di 1.339 euro con questa nuova offerta eBay riservata alla variante da 128 GB dello smartphone. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per iPhone 14 Pro che può beneficiare di uno sconto di ben 340 euro. Su eBay è possibile pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi per dilazionare la spesa. Per accedere all’offerta, prima che le poche unità disponibili terminino, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14 Pro: nuovo minimo storico con quest'offerta imperdibile

Ora in offerta al nuovo minimo storico, iPhone 14 Pro diventa un vero e proprio best buy. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e può contare sul potente SoC Apple A16 Bionic. C’è anche una tripla fotocamera che integra il nuovo sensore da 48 Megapixel che ha garantito un passo in avanti enorme in termini di performance fotografiche. Non manca, naturalmente, iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato per garantire il massimo delle prestazioni.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo minimo storico di 999 euro invece di 1.339 euro, beneficiando così di uno sconto di ben 340 euro. L’offerta riguarda il taglio da 128 GB dello smartphone. Per la massima garanzia è possibile pagare con PayPal che consente anche l’accesso al pagamento in 3 rate senza interessi (in modo da pagare lo smartphone in 3 rate da 333 euro). Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.