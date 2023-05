iPhone 14 Pro in offerta a QUESTO PREZZO è da prendere subito (-360€, anche a rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone 14 Pro da acquistare a prezzo ridotto, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay davvero imperdibile. Lo smartphone di Apple viene proposto, per un periodo di tempo limitato, al prezzo scontato di 979 euro invece 1.339 euro. Si taglia di un taglio di prezzo 360 euro che fa la differenza.

A questo prezzo, infatti, iPhone 14 Pro è sicuramente un best buy. Da notare che pagando con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi e senza dover attivare un finanziamento (basta aver registrato una carta di debito nel proprio account PayPal). L’offerta è valida per le versioni Nero Siderale e Viola Scuro dello smartphone (vi basta cliccare sul nome della colorazione per completare l’acquisto).

iPhone 14 Pro: è lo smartphone da comprare oggi

Dal punto di vista tecnico, iPhone 14 Pro non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta del dispositivo più apprezzato del momento, con tutti gli elementi giusti per soddisfare appieno i propri utenti. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che di un SoC Apple A16 Bionic in grado di garantire prestazioni al top. C’è anche la tripla fotocamera posteriore con il nuovo sensore da 48 Megapixel a fare la differenza.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 128 GB al prezzo scontato di 979 euro, con un taglio di ben 360 euro rispetto al listino e con la possibilità di completare l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. L’offerta è valida per le colorazioni:

Si tratta di una promozione a tempo limitato, con poche unità disponibili all’acquisto con questo prezzo.

