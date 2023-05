iPhone 14 Pro: in offerta a 989€ è da PRENDERE SUBITO (anche a rate)

iPhone 14 Pro continua ad essere lo smartphone più desiderato sul mercato e con la nuova offerta eBay può, finalmente, essere acquistato al prezzo ridotto. Attualmente, infatti, lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 989 euro con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. La promozione in corso riguarda la versione da 128 GB di memoria interna dello smartphone di Apple. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto ha durata limitata e le poche unità disponibili potrebbero terminare a breve.

iPhone 14 Pro: con quest’offerta è da prendere subito

La scheda tecnica di iPhone 14 Pro è completa e senza punti deboli. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,1 pollici, con la presenza della nuova Dynamic Island, e sul potente SoC Apple A16 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti e un’efficienza superiore alla media dei diretti concorrenti.

Tra le specifiche tecniche c’è anche una tripla fotocamera posteriore che integra il sensore di nuova generazione da 48 Megapixel che garantisce un notevole passo in avanti in termini di performance rispetto al passato. Lato software, lo smartphone può contare su iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple che garantirà un supporto software di lunghissima durata.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 989 euro. La promozione consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente utilizzare il link qui di sotto.

