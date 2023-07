iPhone 14 Pro in offerta a 979€ è il BEST BUY di oggi

Se siete alla ricerca di una buona offerta per comprare iPhone 14 Pro dovete dare un’occhiata a questa nuova offerta eBay, disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 979 euro.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, sarà possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta riguarda le colorazioni Nero e Viola dello smartphone. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto o cliccare sul colore desiderato. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 14 Pro in offerta a questo prezzo è imperdibile

Scegliere iPhone 14 Pro permette di poter contare su di uno smartphone velocissimo e molto efficiente, in grado di garantire un’esperienza d’uso al top del mercato per diversi anni. Tra le specifiche dello smartphone c’è un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A16 Bionic, garanzia di ottime prestazioni generali.

Lo smartphone è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare e sensore teleobiettivo. Da notare il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. iPhone 14 Pro può contare sul Face ID e su tutti i servizi proposti da Apple per i suoi utenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 979 euro. L’offerta riguarda le colorazioni:

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi, beneficiando, inoltre, della massima garanzia post-vendita disponibile. Per accedere subito alla promozione (le unità disponibili a prezzo scontato sono poche) è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.