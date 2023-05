iPhone 14 Pro in offerta a 919 euro: è un BEST BUY da non perdere

iPhone 14 Pro diventa sempre più conveniente e ora può essere acquistato al prezzo scontato di 919 euro grazie alla nuova offerta eBay in corso in questo momento. La promozione prevede l’utilizzo del codice sconto MAGGIO23EDAYS da aggiungere direttamente nel carrello prima di completare l’acquisto per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Da notare, inoltre, che, pagando con PayPal, è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto. Le unità disponibili sono limitate e, quindi, è meglio sbrigarsi.

iPhone 14 Pro: con un prezzo di 919 euro è davvero imperdibile

La nuova promozione in corso in questo momento rende iPhone 14 Pro ancora più interessante. Lo smartphone, dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e del SoC Apple A16 Bionic, è un concentrato di potenza ed efficienza, caratterizzandosi come lo smartphone di riferimento per tantissimi utenti.

Tra le specifiche, iPhone 14 Pro può contare anche su di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Non manca, naturalmente, il sistema operativo iOS 16, sempre ottimizzato al massimo da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro al prezzo scontato di 919 euro. La promozione, accessibile grazie al coupon MAGGIO23EDAYS, è l’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato, anche grazie alla possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

Si tratta di una promozione a tempo limitato (e con poche unità disponibili) riservata alla versione da 128 GB dello smartphone. Per sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, ricordandosi di aggiungere il codice coupon al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.