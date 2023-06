iPhone 14 Pro: il telefono delle meraviglie, OGGI con uno sconto ESAGERATO

Se sei alla ricerca di un nuovo dispositivo che ti offra un’esperienza tecnologica di fascia alta, con prestazioni straordinarie e un design elegante, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze: si chiama iPhone 14 Pro ed è l’ultima ammiraglia di casa Apple. E la buona notizia è che su Amazon puoi acquistarlo a un prezzo speciale di soli 1099,00€, con le spese di spedizione incluse. Il modello in sconto è quello in colorazione nero siderale e con 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Pro: è il cameraphone che devi comprare oggi

iPhone 14 Pro è alimentato dal potente processore A16 Bionic, una vera e propria forza bruta della tecnologia. Potrai eseguire le applicazioni più esigenti senza alcun intoppo, godendoti una velocità e una fluidità straordinarie. Che tu sia un appassionato di gaming, un creativo o un professionista in cerca di prestazioni elevate, questo device non ti deluderà mai.

È dotato di un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, potrai godere di colori vivaci, contrasti profondi e neri assoluti. Ogni immagine, ogni video e ogni dettaglio si riveleranno in tutta la loro magnificenza.

Se sei un fotografo amatore o professionista, il suddetto iPhone 14 Pro saprà soddisfare tutte le tue esigenze creative; con un sistema di tripla fotocamera potenziato, potrai catturare immagini straordinarie con facilità. L’obiettivo ultra-grandangolare, il teleobiettivo e il sensore principale da 48 Megapixel (con OIS al seguito) lavorano in sinergia per offrirti scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. Sarai anche in grado di scattare foto in ProRAW o video in ProRES.

Sotto la scocca troviamo il sistema operativo iOS 16.5 ma sarà aggiornato (ovviamente) ad iOS 17 e a tutte le altre versioni. Dispone di funzionalità uniche come l’intelligenza artificiale integrata e l’apprendimento automatico. Inoltre, potrai sfruttare la compatibilità con la rete 5G, che ti offrirà una connettività ultraveloce per navigare, scaricare contenuti e svolgere le tue attività online in modo più efficiente che mai. Vanta un design elegante e sofisticato, realizzato con materiali di alta qualità. Inoltre, la batteria di lunga durata ti permetterà di utilizzare il tuo iPhone per ore senza preoccupazioni. A soli 1099,00€ su Amazon non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.