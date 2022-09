iPhone 14 Pro: il processore non stupisce e delude?

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo processore di Apple per iPhone 14 Pro, il Bionic A16, stia deludendo le aspettative dei portali di benchmarking che lo stano testando. Da Geekbench è emerso che il chip in questione non sprigiona poi tutta la potenza bruta che afferma di avere.

Il 7 settembre Apple ha annunciato i nuovi iPhone 14. La line-up è composta da due modelli standard (iPhone 14 e 14 Plus), entrambi con il SoC A15 dello scorso anno, e da due iterazioni Pro, che vantano al contrario, il chip A16 Bionic. Hanno tantissime novità come l’AOD, l’isola dinamica al posto del notch, una main camera da 48 Mpx e non solo.

Anche se da oggi i dispositivi si potranno preordinare, purtroppo non sono ancora nelle mani di media internazionali. Tuttavia, qualcuno è riuscito ad entrarne in possesso e ha eseguito i test su Geekbench.

iPhone 14 Pro: un focus sulle prestazioni del processore

A condividere la notizia ci ha pensato il noto insider del web Ice Universe con un post su Twitter. L’uomo ha infatti affermato che l’A16 presente su un modello Pro (non sappiamo se sul basico o sul Pro Max) non sembra poi spingere più di tanto sul pedale dell’acceleratore. Il chip ha registrato uno score di 1879 punti sui test single core e 4664 nel multi core. Giusto per fare un confronto, iPhone 13 Pro che ha l’A15 ha registrato 1730 sul single core e 4700 sul multi core. Com’è possibile tutto questo?

Se dovesse essere questo il punteggio reale dei nuovi SoC di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ci troveremmo per la prima volta a domandarci perché i processori next-gen siano meno prestanti di quelli dello scorso anno.

Curiosamente in fase di presentazione, la compagnia ha paragonato le performance dell’A16 con quelle dell’A13 Bionic. Perché non c’è stato un confronto alla pari con l’A15? Cosa si cela dietro? Staremo a vedere.

