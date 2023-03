iPhone 14 Pro: il cameraphone del momento, al prezzo più basso di sempre

Se state cercando un cameraphone di alto livello e non sapete cosa comprare, vi vogliamo consigliare oggi iPhone 14 Pro, un prodotto che si trova al suo minimo storico su Amazon (1179,00 €) con spese di spedizione inclusa nel prezzo. Capite bene che il risparmio è davvero eccezionale, anche perché di listino costerebbe oltre 1339,00 €. Grazie da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi che ora ve li elencheremo di seguito.

iPhone 14 Pro: il migliore ad un prezzo fantastico

In primo luogo, come detto, la consegna sarà gratuita. Questo significa che in pochissimi giorni il device sarà presso la vostra abitazione o il domicilio da voi designato . Si potrà poi usufruire di altri vantaggi come ad esempio la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, ma anche di dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Volendo, anche Amazon stessa offre un sistema simile, ma in cinque rate e a tasso zero. Concludiamo citando anche la garanzia di Apple valida per un anno in qualsiasi Apple Store, ma anche quella del rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

IPhone 14 Pro è un cameraphone di altissimo livello, dedicato a chi deve fare utilizzo professionale della fotografia in mobilità. Si possono registrare clip video in ProRES, lo standard cinematografico destinato ai professionisti dell’immagine, e ci sono tante modalità pensate per scatenare la propria creatività. Pensiamo alla cinema mode, alla modalità azione, allo slow motion, agli scatti panoramici, alle fotografie in ProRAW. Insomma, non c’è limite alla vostra fantasia e spesso vi troverete ad utilizzare l’iPhone come fotocamera principale e soprattutto se siete soliti fare vlog o lavori per i social.

IPhone 14 Pro inoltre, è un mostro di potenza, dotato delle ultime tecnologie esistenti in commercio.pensate che lo schermo è un pannello SuperRetina XDR da 6,1” ProMotion con la luminosità di picco di 2000 nit. A 1179,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.