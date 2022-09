iPhone 14 Pro: il BUG FIX della fotocamera arriverà a breve

Apple ha appena dichiarato che il famigerato problema della fotocamera di iPhone 14 Pro quando viene aperta da app di terze parti come Instagram, TikTok, Snapchat e altre, non necessita di riparazioni, tuttavia un bug fix è in arrivo.

Stando a quanto dichiarato dai forum di tecnologia legati ai prodotti della compagnia di Cupertino infatti, è emerso che la fotocamera dei nuovi telefoni Pro e Pro Max, quando viene aperta da alcuni software, inizia a traballare in modo anomalo.

Apple ha dichiarato che per risolvere il problema basta aggiornare il telefono. Arriverà a breve un update che dovrebbe migliorare la situazione e togliere questo bug con un fix specifico. Ad ogni modo, il difetto non provoca danni hardware irriversibili al dispositivo stesso. Ecco la risposta della compagnia al portale di MacRumors:

“Siamo a conoscenza del problema e una soluzione verrà rilasciata la prossima settimana”.

Lecito attendere una correzione già con iOS 16.0.2, prossimamente in arrivo.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Ma cos’è successo? Dopo il debutto dei nuovi smartphone premium di Cupertino, molti utenti hanno iniziato a riscontrare tantissimi bug con i nuovi dispositivi. Per esempio, l’ottica principale da 48 mpx inizia a traballare in modo incontrollabile quando questa viene aperta da un software come Instagram, TikTok, Snapchat e via dicendo. In poche parole, se avete un nuovo melafonino, non fate le Stories direttamente dall’app ma usate l’applicazione Fotocamera nativa. Il noto YouTuber Luke Miani ha documentato il tutto e si è fatto sostituire il suo iPhone con uno nuovo presso un Apple Store.

Purtroppo, è normale vedere dei bug – anche fastidiosi – su un nuovo terminale appena lanciato. Speriamo solo che non ci siano difetti hardware o problemi legati alla struttura interna del device stesso; ad ogni modo, iPhone 14 Pro, così come il Pro Max, è introvabile. Si trova solo il modello base o il Plus, anche se noi vogliamo consigliarvi iPhone 13 standard da 256 GB a 937,00€ con spedizione gratuita: lui è il Best Buy di questo periodo.

