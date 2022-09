iPhone 14 Pro: ecco come funziona l'isola dinamica

Vediamo un po’ di fare un focus speciale sulla nuova Dynamic Island (isola dinamica) di iPhone 14 Pro. Cos’è? Il nuovo notch, ci sembra ovvio. Questo elemento sembra presentare sia gli indicatori per il microfono che per la fotocamera, a quanto notiamo.

Da quando è arrivato iOS 14 nel 2020, i melafonini hanno iniziato a visualizzare un puntino verde o arancione all’interno della tacca per indicare la presenza attiva della fotocamera o del microfono. Adesso questo indicatore per la privacy sembra essere stato posizionato all’interno della nuova isola dinamica.

iPhone 14 Pro: un focus sulla Dynamic Island

Questo LED si vede nei video teaser di Apple quando l’azienda introduce il nuovo device Pro; per esempio, quando viene aperta la camera si accende il puntino e lo notiamo anche da quanto detto dalla società durante il comunicato stampa. Se il LED è verde, la cam è attiva. Se è arancione, il microfono lo è.

Se ci fate caso, questo puntino verde è praticamente identico a quello che vediamo nella webcam dei MacBook quando questa è attiva. Serve per farci avere un’idea chiara di cosa si attiva – a nostra insaputa o per scelta – sul gadget. Se si attiva il microfono invece, apparirà un LED arancione sulla parte finale alta dello schermo.

Dal video pubblicato dell’azienda si può vedere che il punto verde apparirà all’interno dell’isola, mentre quello arancione alla fine della barra di stato. Ma cos’è questo elemento?

Come detto, sui modelli Pro della compagnia, la Dynamic Island sostituisce il notch che abbiamo visto finora e lo migliora rendendolo smart e interattivo. Ora è utile per le chiamate in arrivo, per i vari avvisi, per le notifiche, come autenticazione per il Face ID, per la navigazione. Cambia e si adatta a seconda dell’app. È una genialata senza confini.

Voi cosa ne pensate? Sappiate che i nuovi iPhone 14 Pro hanno un costo alto (circa 1400€); se volete risparmiare, iPhone 13 Pro si trova a 1099,00€ su Amazon.

