iPhone 14 Pro e Pro Max: svelate le dimensioni esatte

Secondo quanto si apprende, si dice che i nuovi iPhone 14 e 14 Pro Max disporranno di schermi leggermente più grandi degli altri due modelli. A riportare la notizia ci ha pensato il noto consulente e CEO di DSCC, Ross Young, che ha ribadito come i melafonini saranno più generosi rispetto al passato.

iPhone 14 Pro e Pro Max: ecco quanto misureranno

È stato Young stesso a dire che iPhone 14 Pro avrà uno schermo da 6,12 pollici. Al contrario, iPhone 13 Pro avrà un pannello da 6,06 pollici e il 14 Pro Max invece, sarà di 6,69″ contro i 6,68 pollici del predecessore.

Attenzione: nulla di eclatante, ma è bene segnalare il cambiamento anche minimo, anche perché questo potrebbe incidere sulle cover compatibili, ad esempio.

iPhone 13 Pro – 6.06"

iPhone 14 Pro – 6.12"

iPhone 13 Pro Max – 6.68"

iPhone 14 Pro Max – 6.69"



Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels. — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Il tipster di DSCC ha anche detto che le dimensioni più grandi saranno dovute a cornici più strette attorno allo schermo e ad un design con foro e pillola che sostituirà la tacca. Questi due elementi serviranno per contenere il Face ID, gli altri sensori e la selfiecam.

Giusto per completezza, Young ha un buon track di leaks rivelatisi poi corretti e veritieri; pensiamo alle sue intuizioni e ai suoi rumor relativi all’iPad Mini o ai nuovi MacBook Pro. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

