iPhone 14 Pro e Pro Max: migliora la disponibilità

Sembra che non non ci siano più problemi di disponibilità con i nuovi melafonini di casa Apple, iPhone 14 Pro e Pro Max. Di fatto, la fornitura dei gadget sembra che sia tornata ai livelli pre-pandemia. Se ricordate, in questi mesi ci sono stati grossi problemi con gli impianti produttivi di device della mela in Cina ma oggi tutto sembra essere solo un lontano ricordo.

iPhone 14 Pro: la fornitura sembra essere stata ripristinata

Basti pensare che nel mese di novembre, l’azienda ha rilasciato un comunicato stampa in cui avvisava che la fornitura dei flagship Pro e Pro Max era limitata per via dei lockdown che affliggevano le fabbriche di iPhone in Cina. Riportiamo di seguito un pezzo del modulo:

“Continuiamo a vedere una forte domanda per i modelli di ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Tuttavia, ora prevediamo spedizioni di ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ Max inferiori rispetto a quanto previsto in precedenza e i clienti sperimenteranno tempi di attesa più lunghi per ricevere i loro nuovi prodotti. Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro fornitore per tornare ai normali livelli di produzione”.

Le continue interruzioni in Asia hanno portato i clienti a dover attendere settimane su settimane per poter mettere le mani sui nuovi telefoni; la scarsa disponibilità è stata riscontrata in tutto il pianeta e in diversi mercati, europeo compreso. Adesso iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili (in versione base) in 24 ore dal sito ufficiale di Apple e si trovano perfino su Amazon. Per esempio, il modello da 6,1 pollici in colorazione nero siderale, si porta a casa con 1339,00€. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo dell’articolo; c’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.