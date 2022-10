iPhone 14 Pro e Pro Max: ci sono bug con la ricezione e durante la ricarica

Sembra che ci siano dei fastidiosi bug con i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Di fatto, i gadget hanno un problema con il segnale telefonico e pare che il dispositivo tenda a riavviarsi spontaneamente durante la ricarica.

Dal momento del debutto, iPhone 14 ha fatto scalpore per numerosi motivi. Da un lato abbiamo una serie (quella basica) molto simile alla precedente che non ha soddisfatto le aspettative degli utenti. Dall’altra invece, pare che ci siano grossissimi bug software con i modelli Pro. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: cosa succede?

In un rapporto emerso precedentemente, erano emerse tutte le varie problematiche dei nuovi modelli di iPhone 14 Pro; pensiamo ai bug di iMessage e alle funzioni non complete della Dynamic Island e perfino quelle con la connettività satellitare. Pare poi che in America, gli utenti che hanno una SIM Verizon, stiano segnalando errori di rete e segnali 5G non performanti.

Purtroppo si tratta di gravi problemi che però dovrebbero rappresentare un punto di forza all’interno della compagnia. Ricordate che in fase di presentazione l’azienda aveva posto l’accento proprio su queste caratteristiche?

Ora si scopre che gli iPhone di punta hanno un grosso problema con la ricarica MagSafe che con quella wireless. Per fortuna si tratta di un bug software, in quanto il difetto riscontrato pare che sia stato avvistato anche all’interno di iPhone vecchi con iOS 16. Dunque, pare che il vero killer sia il software. Adesso c’è una soluzione per questo: basta disabilitare l’aggiornamento delle app in background. Andate su Impostazioni, pigiate su Generali e scorrete fino a “aggiornamento app in background”. Ora disattivate tutto.

Se volete un iPhone 14 Pro, potete star tranquilli: è comunque un ottimo prodotto e presto tornerà disponibile. Vi conviene prenderlo da qui, da Amazon, per avere tutte le garanzie del caso e la miglior assistenza possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

