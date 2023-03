iPhone 14 Pro: è lui quello giusto da comprare OGGI

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple ma non sapete cosa acquistare, oggi vi consigliamo noi un prodotto evergreen, proveniente direttamente dallo store di Amazon. Parliamo di iPhone 14 Pro (128 GB), un’ammiraglia premium che si trova con l’8% di sconto sul prezzo di listino, spese di spedizione incluse. Questo vuol dire che, da 1339,00€ lo pagherete solo 1229,99€.

La consegna sarà celere grazie al servizio di Prime, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può dilazionare l’importo del prodotto in micropagamenti in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero). Non di meno, potrete usufruire della garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 Pro (128 GB): Best Buy senza riserve

Il nuovo flagship di Apple è un’ammiraglia davvero unica; partiamo dalla disamina dello schermo. Troviamo qui un pannello OLED ProMotion fino a 120 Hz, da ben 6,1 pollici, Super Retina XDR con luminosità di picco di 2000 nit. I vostri contenuti si vedranno sempre chiari, nitidi e fluidi anche sotto la luce diretta del sole.

Il processore interno, il SoC Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, assicura performance di un certo livello; è un prodotto ottimo sia per l’uso quotidiano che per l’utilizzo business, ma anche che per il gaming. L’autonomia è degna di nota con possibilità di ricaricare il dispositivo via wireless, via cavo o con la tecnologia MagSafe.

Sul comparto fotografico invece, c’è poco da dire: è magnifico. Lenti di punta che assicurano foto e video di qualità top, con possibilità di usare la Cinema Mode, lo slow motion, l’action mode, ma anche lo standard ProRES per le clip e il ProRAW per le foto. A 1229,99€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto prima che terminino le scorte su Amazon.

