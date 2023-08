iPhone 14 Pro: è lui il miglior smartphone da comprare oggi?

Oggi vi parliamo di iPhone 14 Pro, un dispositivo semplicemente sensazionale per ciò che è capace di fare e per il prezzo a cui viene venduto: solo 1199,00€ al posto di 1339,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon e la consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita. È un costo veramente basso per un terminale del genere; anche se uscirà a breve iPhone 15 Pro, conviene comprare adesso il modello precedente perché costa poco. Il nuovo dispositivo partirà sicuramente da una base di oltre 1400€, quindi non pensateci troppo e fate oggi l’acquisto prima che sia troppo tardi. La versione che vi proponiamo è quella nero siderale con 128 GB di memoria interna.

iPhone 14 Pro: l’ammiraglia del momento

iPhone 14 Pro si presenta come un dispositivo compatto grazie al suo schermo OLED Retina da soli 6,1 pollici ProMotion con cornici sottili, Dynamic Island e luminosità massima di 2000 nit. Si vede benissimo in ogni condizione di luce, è potente e risoluto ed è ottimo per guardare contenti social in alta qualità. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A16 con modem 5G integrato e il frame del dispositivo è interamente costruito in acciaio, per donare una robustezza e una eleganza senza eguali. Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, si ricarica via cavo Lighting a 30W o con la wireless charging a 15W. C’è anche la tecnologia MagSafe che serve per numerosi scopi, sempre sulla back cover. Il comparto fotografico è composto da sensori all’avanguardia, con quello principale da ben 48 megapixel che gira video in ProRES e scatta foto in ProRAW.

A soli 1199,00€ questo iPhone 14 Pro è l’ammiraglia del momento che noi ci sentiamo di consigliare se volete un top cameraphone con prestazioni elevate, batteria che dura tantissimo e con un design premium.

