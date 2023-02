iPhone 14 Pro e Google Maps: arriva il supporto per la Dynamic Island

Finalmente anche l’applicazione di Google Maps offrirà le indicazioni “turn-by-turn” all’interno della Dynamic Island di iPhone 14 Pro; arriva il supporto alle live activities anche per software esterni di BigG.

iPhone 14 Pro e Google Maps: ecco come funziona il tutto

Facciamo un passo indietro: poche ore fa, Google ha annunciato che Maps adesso supporterà le attività in tempo reale (live activities) di iPhone 14 Pro, con possibilità di godere delle indicazioni “passo-passo” (dette anche “turn by turn”) direttamente nella lockscreen e sulla Dynamic Island del nuovo melafonino di Apple.

Grazie a questa integrazione ora gli utenti potranno vedere in alto, nella sezione rettangolare, le indicazioni in tempo reale per la guida con i mezzi, a piedi, in auto e via dicendo, il tutto anche senza sbloccare il telefono, sfruttando l’AOD e la lockscreen interattiva di iOS 16.

Di fatto, con questa versione del software, le live activities hanno cambiato il modo di interagire con lo smartphone. Sono notifiche in tempo reale presenti sull’isola dinamica ma anche sulla schermata di blocco. Si possono vedere i risultati sportivi, gli ordini in consegna e molto altro ancora.

