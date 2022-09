iPhone 14 (Pro) disponibili da oggi anche su Amazon, consegna RAPIDA

Finalmente ci siamo. I nuovi iPhone 14 e 14 Pro sono disponibili in vendita, il periodo di preordine è finito per quasi tutti i modelli. Puoi naturalmente comprarli anche su Amazon, ricevendoli con spedizioni super rapide e gratuite. Ma quali versioni sono attualmente disponibili? Di seguito, una lista dei modelli elencati sulla piattaforma: scegli modello, colore e taglio di memoria e verifica se è disponibile nel momento in cui decidi di acquistarlo.

iPhone 14

128GB a 1029€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

256GB a 1159€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Blu

512GB a 1419€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

modello Pro

modello Pro Max

Questo è sicuramente il modello più richiesto, praticamente quasi completamente soldout.

Dov’è iPhone 14 Plus?

Per questo modello, ci sarà da aspettare un po’ di giorni in più: su Amazon, il periodo di preordine dovrebbe durare fino al 7 ottobre. Ad ogni modo, puoi già portarti avanti con gli acquisti:

128GB a 1179€ : Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

256GB a 1309€: Mezzanotte, Viola, Galassia, (PRODUCT)RED, Azzurro

512GB a 1569€: Mezzanotte, Viola, (PRODUCT)RED, Azzurro

