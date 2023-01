iPhone 14 Pro: DISPONIBILE il miglior cameraphone per chi fa video

iPhone 14 Pro è tornato disponibile su Amazon; lo smartphone è stato introvabile per tantissime settimane per via dei numerosi problemi che hanno afflitto il mercato della telefonia globale. Pensiamo ai lockdown in Cina che hanno portato alla chiusura degli stabilimenti di Foxconn e di altri fornitori, oppure alla crisi dei semiconduttori. Insomma, dopo varie peripezie, questo gioiello della tecnologia si può nuovamente acquistare su Amazon per 1339,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

Pensate che c’è la garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile mediante AppleCare o AppleCare+) e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Non di meno, acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna rapida e alla possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis. In ultima istanza, sappiate che potrete fare il reso gratuitamente entro un mese da quando lo acquistate. I vantaggi, come visto non mancano di certo.

iPhone 14 Pro: le sue caratteristiche ve lo faranno amare

iPhone 14 Pro è un cameraphone ed è perfetto per chi fa video per i social; ha una selfiecam che realizza autoscatti perfetti, ben esposti, ben bilanciati e con una luminosità invidiabile. Il pannello Retina ProMotion da 6,1″ in questo aiuta molto. Posteriormente poi troviamo tre sensori con ottica principale da 48 Megapixel che esegue il pixel binning per foto ancora più risolute. I video poi, sono il fiore all’occhiello di questo device. Si possono girare in 4K HDR, in Slow-Motion, in Cinema Mode con sfocatura professionale cinematografica, in Action mode con una stabilizzazione incredibile e si possono anche impostare gli stili fotografici.

Insomma, iPhone 14 Pro è una fotocamera portatile perfetta da avere sempre con voi; ora che è tornato disponibile a 1339,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

