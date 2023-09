iPhone 14 Pro da 256 GB: a QUESTO PREZZO è da prendere subito (anche a rate)

È il momento di prendere iPhone 14 Pro da 256 GB. Lo smartphone, decisamente più “comodo” rispetto alle versioni da 128 GB, è completo, veloce ed efficiente e, soprattutto, non ha nulla da invidiare al recentissimo iPhone 15 Pro che, nella versione da 256 GB, costa qualche centinaio di euro in più. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 Pro 256 GB al prezzo scontato di 1.129 euro. C’è la possibilità di scegliere tra la colorazione nera e la colorazione viola. È anche possibile pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi.

iPhone 14 Pro da 256 GB: è lo smartphone da comprare oggi

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 Pro 256 GB ad un prezzo scontato di 1.129 euro. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile: lo smartphone non ha nulla da inviare al più recente iPhone 15 Pro (ancora in fase di preordine) che, nel taglio da 256 GB, costa nettamente di più.

Lo smartphone di Apple è dotato del processore Apple A16 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo, e di un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island. C’è il sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Per accedere all’offerta eBay dedicata a iPhone 14 Pro 256 GB è possibile cliccare sul link della colorazione desiderata:

In entrambi i casi, è possibile completare l’acquisto scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal, senza la necessità di finanziamento. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo oppure fino ad esaurimento delle scorte disponibili dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.