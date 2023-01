iPhone 14 Pro da 128GB con consegna in 24 ore: approfitta dell'offerta irresistibile di Amazon

Il re degli smartphone è ad un prezzo davvero irresistibile. Grazie a questa offerta di Amazon potrai acquistare il nuovo iPhone 14 Pro ad un prezzo davvero competitivo. Stiamo parlando dell’ultimo top di gamma targato Apple: è stato presentato a settembre del 2022, portando con sé alcune importanti novità che lo contraddistinguono dalle precedenti generazioni di iPhone.

L’iPhone 14 Pro protagonista di questa offerta è il modello da 128GB (non espandibili): normalmente ha un costo di 1385€, ma oggi può essere tuo a 1.321€. Non bastasse, potrai scegliere di dividere l’importo in 5 comode rate, oppure potrai richiedere un finanziamento Cofidis rendendo la dilazione del pagamento ancora più flessibile e conveniente.

Il nuovo iPhone Pro presenta un design ricercato e solido con materiali di qualità come vetro e acciaio che gli conferiscono una maggiore solidità rispetto ai modelli in alluminio, ma anche un aumento di peso e spessore. Nonostante ciò, l’iPhone Pro si tiene bene in mano e le sue dimensioni sono perfette per una presa salda. Per la prima volta il notch viene sostituito da una soluzione a punto esclamativo (sensore FaceID + camera interna) avvolta dalla nuova Dynamic Island, uno spazio interattivo e dinamico che si espande e contrae a seconda delle necessità, mostrandoti le notifiche e le informazioni più importanti.

Ma le novità non finiscono qui: l’iPhone 14 Pro vanta infatti un display sempre acceso (Always-on Display), una caratteristica a lungo attesa dagli utenti: lo schermo non va mai in letargo, mostrandoti sempre l’ora e le notifiche principali. Una novità resa possibile dal nuovo display, che può portare la frequenza di aggiornamento a valori estremamente bassi, contenendo in questo modo il consumo della batteria.

Inoltre, la connettività del dispositivo è al top, con supporto per la rete 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, GPS dual-band e, negli Stati Uniti (ma presto anche in Europa), il servizio di emergenza satellitare. Il display OLED LTPO da 6,1 pollici con refresh rate massimo a 120Hz, Dolby Vision e luminosità di picco di 2.000 nits è un vero gioiello tecnologico. La qualità dell’immagine è eccezionale, anche sotto la luce diretta del sole, e il sensore automatico di regolazione della luminosità è doppio.

Il cuore pulsante dell’iPhone Pro è il processore A16 Bionic a 4nm accompagnato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna. La batteria da 3.200mAh da 12,4 Wh si ricarica velocemente a 20W e raggiunge il 50% in soli 30 minuti, o in modalità wireless a 15W.

Insomma, se stai cercando un top di gamma e non sei disposto a fare nessun compromesso, questo è in assoluto il migliore telefono che tu possa scegliere di comprare. Acquistalo subito e approfitta della spedizione Prime: ti verrà consegnato a casa in appena 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.