iPhone 14 Pro: come funziona il Crash Detection?

In un nuovo spot appena condiviso sul web, Apple ha posto l’accento sull’inedita funzionalità “Car Detection” di iPhone 14 Pro che serve per salvare la vita degli utenti in caso di incidente stradale. Il software, in combinata con il giroscopio di nuova generazione presente nei nuovi gadget della mela, consente di rilevare gli eventuali sinistri e allerta in automatico i soccorsi qualora l’utente non dovesse dare segnali. Si spera di non dover mai ricorrere ad una feature del genere. Il video pone l’accento anche sulla main camera da 48 Mpx, sullo schermo sempre attivo, e non solo.

iPhone 14 Pro: spiegato il funzionamento della Crash Detection

Ecco alcune parole dell’azienda nella descrizione del video:

iPhone 14 Pro è dotato di Crash Detection, una nuova funzionalità di sicurezza fondamentale in grado di rilevare un grave incidente automobilistico e chiamare automaticamente aiuto, anche quando non è possibile. Aggiungi questo alla nuova fotocamera Pro da 48 MP e a un display completamente reinventato, e iPhone 14 Pro ridefinirà ciò che uno smartphone può fare. Ancora una volta.

Grazie al nuovo accelerometro, al barometro e ad altri sensori, i nuovi melafonini del 2022 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max) riescono a rilevare la presenza di un incidente in auto e chiamano automaticamente i soccorsi se l’utente non fornisce un feedback entro 10 secondi. L’azienda di Cupertino afferma che la funzione è stata costruita su “algoritmi di movimento avanzati progettati dalla compagnia stessa, addestrati con oltre un milione di ore di guida nel mondo reale e dati di registrazione degli incidenti“, il tutto per fornire dei dati sempre più precisi.

Sappiate che questa caratteristica è presente sui nuovi Watch SE (2022), sui Watch Series 8, sui nuovi Watch Ultra, sugli iPhone 14 e chissà dove la vedremo ancora.

Se volete un iPhone 14 Pro, sappiate che si trova in preordine su Amazon a 1339,00€ con spedizione gratuita e consegna rapida in pochissimi giorni. Ovviamente le prime spedizioni arriveranno a casa vostra non prima del 16 settembre.

